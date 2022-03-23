Россияне начали менять подорожавшие автомобили на квартиры

Из-за резкого роста цен автовладельцы начали публиковать объявления об обмене своих машин с пробегом на недвижимость. Согласно опубликованным объявлениям на сайтах Авито и Авто.ру, заявители готовы обменять свой транспорт на гаражи, земельные участки, частные дома и квартиры. Недвижимость при этом должна соответствовать по номинальной цене заявленной стоимости автомобиля, указывают авторы объявлений. Как пишет «Газета.Ru», такие предложения риелторы называют «экзотическим явлением» на рынке недвижимости, но соглашаются с логикой продавцов.

Напомним, за первые 2,5 месяца нынешнего года цены на новые автомобили многих марок в России выросли весьма ощутимо – только в первой половине марта они подорожали в среднем на 20 – 30%. Это привело к тому, что на российском рынке практически не осталось моделей стоимость до 1 млн рублей. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что с этой суммой денег можно рассчитывать только на новую LADA Granta и Niva Legend. При этом аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на новые автомобили, который продолжится до тех пор, пока не нормализуется ситуация с курсом рубля, логистикой, возобновлением поставок автомобилей и их производства на остановившихся предприятиях.

Узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке можно за 1 минуту – с помощью калькулятора «Оценить авто».