В 2021 году российские автозаводы произвели более 1 млн иномарок

За весь прошлый год российскими автозаводами было выпущено 1 млн 074 тыс. единиц автомобильной техники иностранных брендов. Такие данные содержатся в отчете «Автопром в России. Итоги 2021 года, перспективы», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

Как отмечают эксперты агентства, в объеме производства иномарок учитываются не только легковые автомобили, но и коммерческие (LCV, грузовики, автобусы). В 2021 году этот показатель на 10% превысил уровень 2020 года, но при этом оказался меньше результатов 2018 – 2019 гг. (более 1,2 млн шт.).

Лидером по производству иномарок в нашей стране уже долгое время является петербургский завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», на долю которого в минувшем году пришлось 21,8% от общего количества. Второе место занимает калининградский «Автотор» (16,5%), третье – калужский «Фольксваген Груп Рус» (11,2%). Отметим и тольяттинский АВТОВАЗ, на котором была собрана каждая десятая иномарка в РФ. У остальных предприятий доля составляет менее 10%.

О том, какие именно иномарки производятся на российских автозаводах и в каких объемах, можно узнать здесь.

Фото: Автотор