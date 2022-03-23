Nokian Tyres продолжит производство шин в России

Завод компании Nokian Tyres во Всеволожске Ленинградской области продолжает работать в штатном режиме и осуществлять отгрузки шин клиентам как в России, так и на экспортных рынках. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Нокиан Тайерс».

Напомним, шинный завод Nokian Tyres во Всеволожске Ленинградской области был открыт в сентябре 2005 года. Производственная мощность предприятия, которое является самым крупным шинным производством в России, составляет 17 млн шин в год. В 2021 году российский завод Nokian Tyres работал на полную мощность, на него приходится 82% от всей производимой концерном продукции, около 60% произведенных во Всеволожске шин экспортируется. Шины Nokian Tyres, произведенные в России, продаются в более чем 40 странах мира.

Продукция компании Nokian Tyres представлена в сегментах А и В: это премиальные линейки Nokian Tyres Hakka и Nokian Tyres Hakkapeliitta и линейка Nokian Tyres Nordman в среднеценовом сегменте. По итогам 2021 года доля рынка Nokian Tyres в России по объему продаж шин дистрибьюторам в штуках достигла 32,6% (в сегментах А+В), что стало рекордом за всю историю работы подразделения.

Самая актуальная информация по теме выбора и оценки качества зимних шин российскими автовладельцами содержится в маркетинговом отчете «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2021. Зимние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев. Пятая волна».

Фото: Nokian Tyres