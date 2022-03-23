Tesla открыла свой первый завод в Европе

Первый на территории Европы завод американской компании Tesla официально открылся в населенном пункте Грюнхайде рядом с Берлином. Покупатели получили первые 30 произведенных там автомобилей. Tesla планирует выпускать на новом заводе до 500 тыс. автомобилей в год, ппедприяти создаст 12 тыс. рабочих мест, сообщает агентство «ТАСС».

Напомним, о планах построить новую фабрику глава Tesla Илон Маск объявил в ноябре 2019 года, новый завод получил название Gigafactory 4. На новых мощностях в Европе будут производиться седан Tesla Model 3 и компактный кроссовер Tesla Model Y, а также аккумуляторные батареи и силовые установки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года американский производитель электромобилей Tesla поставил на рынок рекордные 936172 машины, что в два раза превышает показатель годичной давности. В частности, Tesla реализовала 911208 электромобилей Model 3 и Y – это вдвое больше, чем за 2020 год. Поставки Model S и X в то же время упали в 2,2 раза и составили 24964 единиц. Производство электромобилей Tesla по итогам 2021-го увеличилось в 1,8 раза до 930422 машин. Больше всего Tesla выпустила электромобилей Model 3 и Y – 906032 штуки, а Model S и X – 24390 автомобилей. Таким образом, американской компании удалось значительно увеличить присутствие на рынке, несмотря на дефицит и проблемы в глобальных цепочках поставок полупроводниковых компонентов, которые оказали негативный эффект на других автопроизводителей. Собственные разработки ПО помогли Tesla гораздо лучше адаптироваться к нехватке чипов, чем ее конкуренты. Вместе с тем Tesla ожидает достичь роста показателя продаж в среднем на 50% в год в рамках многолетнего прогноза. Компания при этом уточнила, что несколько кварталов заводы работали с более низкой мощностью, и основной причиной тому были перебои в цепочках поставок, что, как ожидает Tesla, продолжится и в наступившем году.

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Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN MARQUARDT/POOL