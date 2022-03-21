Россияне отправились в Казахстан за новыми автомобилями | АВТОСТАТ

Россияне отправились в Казахстан за новыми автомобилями

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Мониторинг цен на новые легковые автомобили
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Россияне из-за роста цен на внутреннем авторынке устремились в дилерские центры в приграничных городах Казахстана. Активизировались и так называемые «серые» дилеры, готовые скупать в соседнем государстве машины автовозами. Эксперты полагают, что на определенном этапе это принесет плюсы казахстанскому рынку и поможет не только российским потребителям, но и местному автопрому. Однако вслед за спросом вверх обязательно пойдут и цены, пишет «Российская газета».

В Казахстане по итогам февраля продано 7308 новых легковых и коммерческих автомобилей, что на 3,7% выше показателя годичной давности. Как отмечают в Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), положительный результат зафиксирован после неопределенности в продажах в начале года. За два первых месяца 2022 года жители республики приобрели 11666 машин – на 26,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Насколько выросли цены на новые автомобили в России, можно узнать здесь

Источник: АВТОСТАТ

Теги: продажидилерыказахстан

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