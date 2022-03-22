«Моторинвест» наладит выпуск пяти моделей электромобилей

Минпромторг РФ, правительство Липецкой области и компания «Моторинвест» подписали специнвестконтракт по внедрению технологии производства экологически чистых городских транспортных средств на базе тяговых двигателей. Планируемые инвестиции компании «Моторинвест» превышают 13 млрд рублей за 11 лет. Ожидается, что к моменту окончания срока действия СПИКа уровень локализации продукции достигнет 5000 баллов. За время реализации проекта будет произведено более 242 тыс. электромобилей пяти моделей, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Как ожидается, пробег на одном заряде батареи у производимых машин составит от 200 до 700 км. Благодаря реализации СПИК в Липецкой области будет создано почти 2 тыс. новых рабочих мест.

Как отмечается, внедрение и разработка технологии производства экологически чистых городских транспортных средств на базе тяговых двигателей осуществляется в рамках реализации Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России на период до 2030 года.

Напомним, в феврале Минпромторг подвел итоги конкурса на заключение специнвестконтракта (СПИК 2.0) на разработку и внедрение в производство электромобилей. Одним из победителей конкурсного отбора стала компания «Моторинвест», которая, по данным «СПАРК–Интерфакса», принадлежит Федору Кунакову (99,9%) и Андрею Резникову (0,1%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе 2021 года правительство РФ утвердило концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России на период до 2030 года, разработанную Минэкономразвития России совместно с Минпромторгом России. Принятый документ поможет сформировать условия для производства и использования электротранспорта в России, позволит отечественным производителям занять свою нишу на глобальном рынке.

Реализация концепции рассчитана на два этапа. По итогам первого (до 2024 года) будет подготовлена база для массового производства электромобилей. К 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей и открыть более 9 тыс. зарядных станций для них. По итогам второго (2025–2030 годы) их выпуск должен достичь 10% от общего объема производства транспортных средств в стране. К 2030 году планируется ввести в эксплуатацию не менее 72 тыс. зарядных станций, из которых «быстрых» с мощностью 150 кВт не менее 28 тысяч. Всего же, как ожидается, в процессе формирования новой отрасли будет создано не менее 39 тыс. высокопроизводительных рабочих мест.

Реализация концепции позволит не только создать в стране новую высокотехнологичную отрасль по производству электромобилей и обеспечить формирование необходимой инфраструктуры для комфортного использования таких транспортных средств, но и будет способствовать развитию на территории России «вытягивающих» технологий в сфере производства электроавтомобилей (включая силовую и управляющую электронику), батарей и их компонентной базы (в том числе в части производства ячеек для батарей, катодных и анодных материалов), а также водородных топливных элементов.

Фото: Минпромторг