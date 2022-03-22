В Минпромторге не исключили ухода ряда автопроизводителей из России

Некоторые иностранные автомобильные производители уже подтвердили Минпромторгу намерения возобновить работу заводов в России, однако с некоторыми компания, возможно, придется расстаться. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Мы пока со всеми основными брендами находимся в диалоге. С кем-то у нас есть четкое понимание, что они сохраняются: и производственные мощности, и поставки комплектующих на наш рынок. Возможно, с кем-то придется, к сожалению, попрощаться, потому что мы не можем ждать бесконечно», – сказал Денис Мантуров, которого цитирует агентство «ТАСС».

Напомним, в начале марта правительство предложило иностранным компаниям три сценария работы в России. Они касаются в том числе автопроизводителей, которые не объявили об уходе с российского рынка, но временно приостановили поставки автомобилей и запчастей. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, первый вариант подразумевает продолжение работы в обычном режиме, в том числе сохранение объемов поставок комплектующих и полную загрузку предприятий. Второй вариант – продажа доли в совместных предприятиях российской стороне, причем об обязательном продолжении поставок запасных частей и комплектующих вице-премьер не упомянул. Третий сценарий с полным уходом с российского рынка, закрытием предприятия и увольнением сотрудников будет рассматриваться, как умышленное банкротство.

Компании Mitsubishi, Subaru, Hyundai, Kia, Geely, Chery и Haval уже подтвердили, что продолжат работать на российском рынке в прежнем режиме. Немецкие, британские и американские автопроизводители приостановили отгрузку машин и запасных частей в Россию до особого распоряжения.

По словам Дениса Мантурова, он рассчитывает, что в конце марта – начале апреля удастся «прийти к общему знаменателю» с компаниями и тогда уже формировать планы на дальнейшее развития того или иного предприятия. «Это касается не только автопрома, а всех промышленных предприятий, где иностранные владельцы находятся в раздумьях либо уже приняли для себя какие-то решения, но еще пока не озвучили, чтобы не допустить длительного простоя и логистической перестройки на другие компоненты, на другие, возможно, бренды», – добавил глава Минпромторга.

По его словам, министерство разрабатывает комплексные меры поддержки отечественного автопрома на фоне санкций. «Мы сейчас формируем общую позицию с отраслью для того, чтобы вносить в правительство на последующее рассмотрение очередные пакеты поддержки», – сказал Денис Мантуров.

Как говорит исполнительный директор EXPOCAR Сергей Фирсов, однозначно российский автомобильный рынок ждут серьезный кризис и значительные структурные изменения. В первую очередь Россию могут покинуть компании с низким уровнем локализации производства, а также с незначительной долей продаж в стране. При этом ведущие массовые производители такие как Hyundai-Kia, Renault-Nissan, по мнению эксперта, найдут способ остаться на рынке.

В свою очередь, директор по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексей Макаров считает, что освободившуюся нишу иностранных автомобильных марок, безусловно, с удовольствием займут китайские бренды, которые уже стоят в очереди с желанием зайти на российский рынок. Таких брендов сейчас порядка 15, они точно смогут здесь выстроить свои процессы по дистрибуции. Так что можно уже начать присматриваться к китайским брендам, учитывая, что некоторые из них дают гарантийный срок авто до 7 лет.

«Вполне возможно, что наряду с китайскими производителями могут появиться и компании из Индии – у них есть для этого резервы. А вот в возможность, что крупные западные концерны, такие как Volkswagen, выведут свои модели на наш рынок под какими-то китайскими или индийскими брендами, я не верю. При небольшом рынке стоит ли рисковать своей репутацией?» – рассуждает шеф-редактор радио «Автодор» Игорь Моржаретто.

Подробнее о том, есть ли замена автомобильным маркам, которые могут покинуть Россию, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».