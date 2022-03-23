Банкавто вышел на авторынок Пскова, Великого Новгорода, Белгорода и Брянска

Услуги автомобильного маркетплейса Банкавто стали доступны еще в 4 регионах России благодаря подключению крупного мультибрендового дилера «РРТ-Автомаркет». Выбрать автомобиль онлайн теперь можно также в Белгороде, Брянске, Великом Новгороде и Пскове, сообщает пресс-служба Банкавто.

Компания «РРТ-Автомаркет» входит в состав «Автохолдинга РРТ» и является сетью мультибрендовых автоцентров, специализирующихся на продаже новых автомобилей и автомобилей с пробегом. Дилер представлен во многих городах РФ, а головной офис находится в Санкт-Петербурге. К Банкавто присоединился также автосалон сети в Воронеже, однако автолюбители города получили возможность пользоваться платформой еще в прошлом году в рамках подключения к маркетплейсу сети автосалонов «Экспокар».

В сотрудничестве «РРТ-Автомаркет» каталог Bankauto.ru пополнился более чем на 500 автомобилей с пробегом. В планах – сотрудничество по новым автомобилям, а также расширение географии в рамках подключения к платформе салонов дилера в Альметьевске, Вологде и Казани.

Гибкая система Банкавто обладает преимуществами как для текущих и будущих автовладельцев, так и для профессиональных игроков автомобильного бизнеса. Клиентам-автомобилистам доступен широкий спектр услуг авторынка на единой платформе: покупка и продажа автомобилей, в том числе между частными лицами, онлайн-бронирование, оценка машины и трейд-ин, а также сервисы кредитования, страхования, в том числе ОСАГО, и рассрочки.

Автомобиль на платформе легко подобать точно по своему запросу благодаря подробным фильтрам сортировки (цена, комплектация, технические характеристики, цвет и др). Помимо комфорта онлайн-подбора машины, не выходя из дома, #банкавто отличает высокий уровень безопасности. Все представленные автомобили действительно есть в наличии на складах партнеров и могут быть забронированы перед покупкой, а цены фиксированные и не изменятся при приезде в автосалон, посетить который достаточно всего один раз для завершения сделки.

Среди преимуществ маркетплейса для партнеров-дилеров – дополнительный инструмент онлайн-продаж для привлечения клиентов по всей стране. Кроме того, онлайн-формат позволяет значительно сократить время сделки за счет прохождения клиентом предварительных дистанционных этапов, а дилер получает определившегося и готового к покупке клиента.

«Банкавто – онлайн-автомаркет нового поколения с интуитивно понятной и прозрачной системой: от выбора машины до одобрения кредита всего за 15 минут в случае необходимости. Новые автомобили доступны на платформе от официальных дилеров, а подержанные – легко проверить: например, узнать пробег, историю обслуживания или аварийное прошлое. Платформу отличает и широкий выбор: в общероссийском каталоге Банкавто на сегодня представлены уже порядка20 000автомобилей 40 брендов по новым машинам и 70 брендов – по авто с пробегом. Маркетплейс доступен в 40 регионах страны и стремительно расширяет географию присутствия. С проектом сотрудничают более 350 дилерских центров по всей стране», – отметили в пресс-службе Банкавто.

Фото: Банкавто