Французский авторынок в феврале 2022 года снизился на 13%

Автомобильный рынок Франции в феврале снизился на 13% до 115386 машин. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется девятый месяц подряд, что обусловлено продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства. По итогам первых двух месяцев 2022 года реализация машин в этой стране составила 218285 единиц (-15,7%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в феврале стал Peugeot, снизивший реализацию на 27,7% до 19346 машин. Второе место занимает Renault с показателем 16153 проданных автомобиля (-13,8%). Реализация Citroen составила 11975 машин, что на 14,1% меньше по сравнению с прошлым годом. Далее идет Dacia, продажи которой снизились на 7,2% до 8888 автомобилей. Замыкает пятерку лидеров на этот раз Volkswagen, чьи дилеры реализовали 7439 машин (-6,6%).

Автомобили некоторых из этих марок можно найти и в России - в салонах проверенных дилеров.