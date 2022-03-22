Citroen через 8 лет полностью откажется от бензиновых моторов в Европе

Компания Citroen уже к 2030 году планирует полностью отказаться от бензиновых моторов в Европе. А вот в Китае и на рынках развивающихся стран автопроизводитель намерен продавать бензиновые и дизельные машины еще долго.

По данным французского издания L’argus, уже осенью 2023 года в продаже появится электрический Citroen C3, затем должен быть показан кроссовер e-C3 Aircross, а на 2025 год намечена премьера еще одного кроссовера – e-C5 Aircross. Одновременно с этим на электричество будет переходить и коммерческая техника – первым станет e-Berlingo, пишет портал Autonews.ru.

Отметим, что и другие бренды группы Stellantis в ближайшие годы будут активно переводить свои автомобили на электрические двигатели. До конца десятилетия полностью электрическими в Европе также станут марки Peugeot, DS, Fiat и Opel. «Мы готовим условия для достижения 100% продаж электромобилей в Европе и 50% в Соединенных Штатах к 2030 году», – заявили в группе Stellantis.

В России в настоящий момент модельная линейка Citroen состоит из одного седана (C4 Sedan), двух кроссоверов (C3 Aircross и С5 Aircross), грузопассажирского Berlingo Multispace и нескольких вариантов минивэна Spacetourer.

Полный список дилеров Citroen (и не только) по городам РФ – смотрите здесь.

Фото: Citroen