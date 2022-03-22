Госдума подняла минимальную планку «налога на роскошь» для автомобилей до 10 млн рублей

Госдума приняла в окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс, предполагающие повышение минимального порога стоимости легкового автомобиля, на который распространяется «налог на роскошь», с 3 млн рублей до 10 млн рублей. Эти изменения будут распространяться на автомобили, приобретенные с 1 января 2022 года, сообщает пресс-служба Госдумы.

При этом согласно требованию действующего на сегодняшний день Налогового кодекса, Минпромторг России ранее опубликовал перечень автомобилей дороже 3 млн рублей. Как отмечается, в сложившихся условиях данный перечень носит информационный характер и не повлечет установление повышающего коэффициента налога на автомобили стоимостью от 3 до 10 млн рублей.

Напомним, «налог на роскошь» впервые был установлен в нашей стране в 2014 году. Тогда были определены коэффициенты по налоговым выплатам, в зависимости от стоимости автомобиля – для машин, цена которых превышала 3 млн рублей. С тех пор каждый год по мере роста цен первоначальный список, составленный Минпромторгом, заметно увеличивался, и на 1 марта 2022 года в нем оказалось уже 1380 моделей и модификаций. После повышения минимальной планки «налога на роскошь» для автомобилей до 10 млн рублей этот перечень сократится до 345 наименований.

Налог на роскошь представляет из себя коэффициент, на который умножается сумма обычного транспортного налога, уплачиваемого ежегодно автовладельцами. Согласно правилам, установленным в 2014 году, роскошным считается автомобиль стоимостью от 3 млн руб. В случае, если машина стоит до 5 млн руб., повышающий коэффициент составляет 1,5. Автомобиль стоимостью 5 – 10 млн рублей и возрастом до пяти лет облагается двойным налогом, ценой 10 – 15 млн и возрастом 10 – 20 лет – тройным.

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Фото: Infiniti