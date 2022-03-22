В России разрешили тестировать беспилотные автомобили без человека за рулем, следует из постановления Правительства РФ.

Как пишет газета «Коммерсант», полностью беспилотные автомобили, в которых необязательно присутствие человека, допущены к тестам на территории «Иннополиса» в Татарстане и на территории «Сколково» в Москве. Там же, в «Иннополисе» и «Сколково», а также на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае и в районе Ясенево в Москве допускаются тесты беспилотных автомобилей без человека за рулем, но с присутствием специалиста на пассажирском сиденье.

В Москве беспилотники можно будет использовать в качестве обычного такси, курсирующего между станциями метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Стоимость поездки на таком такси не будет отличаться от тарифа в обычном.

Участвовать в эксперименте смогут разработанные компанией «Яндекс» беспилотные автомобили. Проект стартует через 20 дней после вступления в силу нового постановления, а экспериментально-правовой режим эксплуатации беспилотников рассчитан на три года.

Фото: Яндекс