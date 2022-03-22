АВТОВАЗ не будет принимать заявки от дилеров на май 2022 года

АВТОВАЗ не будет принимать дилерские заявки на май 2022 года, поскольку продолжающийся кризис поставок электронных компонентов и логистические ограничения на фоне неблагоприятной геополитической ситуации оказывают влияние на график производства автомобилей LADA. Данное решение принято с учетом переноса корпоративного отпуска с августа на апрель и объема ранее принятых и не исполненных заказов. Об этом сообщает портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на информационное письмо, которое получили дилерские центры LADA. Официально на АВТОВАЗе эту информацию не комментируют.

Напомним, ранее АВТОВАЗ в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников, принял решение о переносе единого корпоративного отпуска, запланированного с 25 июля по 14 августа, на период с 4 по 24 апреля 2022 года. Как отмечают на АВТОВАЗе, данное решение позволит компании накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске с 25 апреля, а также в мае 2022 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 22378 автомобилей LADA – это на 21% меньше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2022 года российские дилеры LADA продали 40423 машины, что на 19% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 19,6% против 23,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОВАЗ