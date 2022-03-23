Дилеры рассказали, на сколько хватит запаса автомобилей

Большинство автопроизводителей на сегодняшний день приостановили поставки в дилерские центры. Дилеры, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, в какие сроки запасы автомобилей могут закончиться, и насколько вероятна такая перспектива в текущих экономических и геополитических условиях.

«Поставки марта очень ограничены, в основном это февральские подтвержденные отгрузки. Готовую продукцию в штучных экземплярах получили практически по всем нашим брендам. Официально отгрузки на сегодняшний день не приостановлены ни по одному из брендов, входящих в портфель АСЦ. Развитие ситуации может пойти в нескольких направлениях, мы не исключаем вариант полного отсутствия автомобилей на складах дилеров. Запасы дилеров в текущем моменте варьируются от 1 до 3 месяцев продаж», – констатирует руководитель отдела планирования продаж автомобилей ГК «АвтоСпецЦентр» Юлия Михайловская.

По словам генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, в связи с ростом цен в сегменте новых авто продажи, разумеется, сократились, но при этом есть и те, кого сложившаяся экономическая ситуация, наоборот, простимулировала вложить денежные средства в автомобиль. Сейчас нет дефицита в корейских и китайских автомобилях, в том числе, и в премиальном сегменте. При этом компания Fresh Auto с самого начала активно развивала продажи автомобилей с пробегом, и продолжит это делать, ведь сейчас спрос на вторичном авторынке вырос еще больше.

В свою очередь, директор по развитию автохолдинга «КЛЮЧАВТО» Юлия Овчинникова рекомендует не откладывать покупку автомобиля, если в нем есть потребность сейчас, так как снижение цен в среднесрочной перспективе маловероятно. Если говорить про автомобили с пробегом, они сейчас также есть в наличии – это хорошая альтернатива, если ограничен бюджет. Однако нужно учитывать, что износ такого автомобиля выше, и в текущих условиях стоит подумать о комплектующих заранее.

Подробнее о том, на сколько хватит запаса автомобилей у дилеров – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: «АвтоСпецЦентр»