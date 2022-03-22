В Китае стартовали продажи 500-сильного кроссовера Huawei

В Китае начались продажи нового гибридного кроссовера Aito F5, представленного в конце 2021 года. Цены на Aito M5 варьируются от 25 млн до 32 млн юаней, что эквивалентно примерно 39,5 тысячи и 50,6 тыс. долларов. Бренд Aito учрежден компанией Seres («дочка» концерна Sokon Group) и производителем телекоммуникационного оборудования Huawei, пишет портал Autonews.ru.

Aito M5, длина которого составила 4770 мм, а размер колесной базы – 2880 мм, по своим габаритам получился близок к Tesla Model Y. В салоне автомобиля установлен огромный 15,6-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательного комплекса с фирменной прошивкой Harmony OS от Huawei, совместимой с приложениями для Android. В состав оборудования также входит 10,4-дюймовая виртуальная приборная панель, атмосферная подсветка салона на 128 цветов, 1000-ваттная акустическая система Huawei с 19 динамиками, а также комплекс современных систем помощи водителю.

Технически автомобиль, созданный на полностью алюминиевом шасси, представляет классический последовательный гибрид – за тягу отвечают электромоторы, а 1,5-литровый 125-сильный бензиновый турбоагрегат работает исключительно в роли генератора для подзарядки аккумуляторов на ходу. Базовый кроссовер имеет единственный 276-сильный двигатель и привод на одну ось, тогда как «старшие» версии оснащены двумя электромоторами суммарной мощностью 434 или 503 л.с. Наиболее мощная версия способная ускоряться с места до «сотни» за 4,4 секунды.

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Фото: Aito