Рынок новых электромобилей в феврале 2022 года вырос примерно в 4 раза

В последний зимний месяц россияне приобрели 290 новых электромобилей, что в 3,8 раза больше, чем в феврале 2021 года. Это выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», рассмотрев соответствующую статистику* по рынку легковых автомобилей.

Более половины (52%) рынка новых электрокаров в феврале пришлось на Tesla – за этот месяц был куплен 151 экземпляр этой марки, что в 10 раз больше, чем год назад. Шестая часть от общего количества купленных электромобилей занимает продукция Porsche (48 шт.), чей показатель увеличился в 1,5 раза. Далее следует еще один премиум-бренд из Германии – Audi (31 шт.; +48%). Отметим и китайский JAC (19 шт.; рост в 9,5 раза), который тоже смог преодолеть рубеж в 10 электрокаров. Результаты остальных брендов оказались ниже указанного значения.

Самой популярной моделью среди новых электромобилей по итогам февраля нынешнего года стала Tesla Model Y, которая разошлась тиражом в 87 экземпляров. Второе место в модельном рейтинге заняла Tesla Model 3 с показателем 54 единицы. На третьем – семейство Audi e-tron (42 шт.). Кроме них, в пятерку наиболее покупаемых новых электрокаров в прошлом месяце попали Porsche Taycan (26 шт.) и Nissan Leaf (10 шт.). Показатели других моделей составляют менее 10 купленных электромобилей.

Если рассматривать итоги двух месяцев 2022 года, то за этот период объем российского рынка новых электрокаров составил 565 единиц. Это в 2,8 раза больше, чем за январь – февраль прошлого года.

Какие электромобили могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

* На основе данных АО «Электронный паспорт»

Фото: Moscow Tesla Club