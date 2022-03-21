Volkswagen обновил бюджетный седан Virtus

Компания Volkswagen представила обновленный седан Virtus – четырехдверную версию хэтчбека Polo, представленную в 2017 году. Однако почти пять лет модель продавалась только в Латинской Америке, а обновленная версия появится в Индии – именно эта страна сбыта станет для нее первой. Там Vitrus придет на смену седану Vento, который представляет собой разработанный специально для местного рынка укороченный вариант того же Polo, пишет портал Motor.ru.

С рестайлингом Virtus получил внешность в современном «фольксвагеновском» стиле. От дореформенной версии для Бразилии и Аргентины его отличают подправленные кузовные панели, более узкие фары, иные фонари и бамперы, покрупневшая решетка радиатора, а также увеличенные габариты: в длину он превосходит латиноамериканский Virtus на 79 мм, в высоту – на 35 мм. В багажнике умещается 521 литр груза.

Интерьер у обновленного Virtus почти не изменился. В «базе» седан оснащается аналоговой панелью приборов, мультимедийной системой с 7-дюймовым дисплеем, двумя подушками безопасности и кондиционером. Топовому седану положены 8-дюймовая цифровая «приборка», экран медиасистемы диагональю 10 дюймов, навигатор, климат-контроль, камера заднего вида, вентиляция сидений и дополнительные эйрбеги.

В гамму двигателей вошли только турбомоторы: 1,0-литровый агрегат выдает 115 л.с. (175 Нм крутящего момента), а 1,5-литровый – 150 л.с. (250 Нм), причем более мощный положен GT-исполнению со спортивным антуражем. Пару первому составляют 6-ступенчатая механическая коробка передач либо «автомат», а второй агрегатируется с той же «механикой» либо «роботом». Привод безальтернативно передний.

Выпускать обновленный Volkswagen Vitrus будут тоже в Индии, на одном предприятии с родственным Skoda Slavia, который также базируется на упрощенной «тележке» MQB-A0-IN. Обе модели созданы в рамках стратегии India 2.0, а это значит, что уровень локализации производства должен достигать 95%. Продажи в Индии стартуют в мае, а позже дешевый седан начнут поставлять и в другие страны.

Фото: Volkswagen