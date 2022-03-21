Geely представила спортседан на базе кроссовера Coolray

Компания Geely представила обновленную версию седана Binrui, получившую название Cool. Автомобиль создан на совместной с Volvo модульной платформе CMA, которая в России знакома благодаря кроссоверу Coolray.

Как пишет портал Autonews.ru, внешность седана выполнена в соответствии с новым направлением Energy Storm, используемом Geely с 2021 года. Отличительными чертами автомобиля стали красные элементы в решетке радиатора и больших воздухозаборниках, а также спойлер на крышке багажника, боковые «юбки» и суппорты тормозных механизмов желтого цвета.

Что касается салона, то там появилась виртуальная приборная панель диагональю 10,25 дюйма, справа от которой расположился 12,3-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийного комплекса. Механический селектор трансмиссии заменил электронный качающийся джойстик.

Главным изменением в технической части стало появление 1,5-литрового четырехцилиндрового наддувного двигателя мощностью 181 л.с., который заменил 150-сильную «турботройку». Двигатель работает вместе с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Появится ли новый седан Binrui Cool за пределами Китая, пока не сообщается. На данный момент известно, что следующей новинкой Geely для российского рынка должен стать флагманский кроссовер Monjaro, который впервые был представлен на Шанхайском автосалоне 2021 под рабочим обозначением KX-11, а на рынке Китая продается под названием Xingyue L. С этой моделью Geely впервые войдет в сегмент D-SUV на российском рынке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам февраля 2022 года самой продаваемой моделью Geely на российском рынке впервые стал новый кроссовер Atlas Pro. Напомним, эта модель появилась в нашей стране в сентябре прошлого года и стала первым автомобилем в массовом сегменте с технологией «мягкого гибрида», а с января 2022 года Geely Atlas Pro получил на российском рынке новую доступную модификацию с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 177 л.с., 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

О том, какая из моделей Geely имеет лучшую стоимость владения, можно узнать здесь.

Фото: Geely