Московский завод Renault возобновил производство в обычном режиме

Московский завод Renault, который 28 февраля приостановил работу по причине сложностей с логистикой и отсутствием комплектующих, сегодня возобновил производство автомобилей в обычном режиме. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Renault Россия. Напомним, в настоящее время на предприятии выпускаются кроссоверы Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan Terrano, а также купе-кроссовер Renault Arkana.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале российские дилеры Renault реализовали 10382 автомобиля – на 2% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых двух месяцев 2022 года продажи Renault на российском рынке составили 18320 машин, что на 2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,9% против 8,7% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Какие автомобили Renault (и не только) лучше сохраняют свою стоимость – об этом можно узнать здесь.

Фото: Renault