АВТОВАЗ меняет график производства моделей LADA

АВТОВАЗ на текущей неделе вынужден изменить график работы из-за недостатка поставок электронных компонентов. Как рассказали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе предприятия, линия B0, на которой выпускаются модели LADA Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero, будет работать 21 и 22 марта. Дни с 23 по 25 марта будут объявлены днями простоя с выплатой 2/3 от среднего заработка. По такому же графику будет работать завод «LADA Ижевск», где, напомним, в прошлом месяце стартовало серийное производство LADA Vesta нового поколения. Между тем, линии Granta и Niva завода в Тольятти, которые частично работали на прошлой неделе, будут находиться в режиме простоя с 21 по 25 марта с выплатой 2/3 от среднего заработка. График работы в последующие дни будет объявлен дополнительно.

Напомним ранее АВТОВАЗ в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников, принял решение о переносе единого корпоративного отпуска, запланированного с 25 июля по 14 августа, на период с 4 по 24 апреля 2022 года. Как отмечают на АВТОВАЗе, данное решение позволит компании накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске с 25 апреля, а также в мае 2022 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 22378 автомобилей LADA – это на 21% меньше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2022 года российские дилеры LADA продали 40423 машины, что на 19% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 19,6% против 23,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОВАЗ