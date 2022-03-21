Британский авторынок в феврале 2022 года вырос на 15%

Британский авторынок в феврале увеличился на 15% и составил 58994 машины. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), на последний зимний месяц традиционно приходится наименьший объем продаж перед мартовским всплеском спроса, связанным с грядущим вступлением новых акцизов на транспортные средства. Тем не менее положительная динамика обусловлена низкой базой прошлого года – в рамках мер по противодействию второй волны коронавируса в феврале 2021-го были закрыты шоу-румы автосалонов по всей Англии, при этом разрешены дистанционные продажи машин.

Показательно, что по сравнению с «доковидным» февралем 2020-го нынешний результат оказался на 25,9% хуже. Как прогнозируют в SMMT, постепенное восстановление рынка начнется в наступившем году, когда будет реализовано порядка 1,9 млн новых автомобилей (+15% к 2021-му), при этом локомотивами спроса станут набирающие популярность гибридные и электрические модели. По итогам первых двух месяцев 2022 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 174081 единицу (+23%). Как прогнозируют в SMMT, постепенное восстановление рынка начнется в наступившем году, когда будет реализовано порядка 1,9 млн новых машин (+15% к 2022-му), при этом локомотивами спроса станут набирающие популярность гибридные и электрические модели.

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в феврале стал BMW, реализовавший 4583 автомобиля (+16,4%). Второе место занял местный Vauxhall, продажи которого составили 4467 машин (+33%). Третий результат показал Ford – 4448 проданных автомобилей (-13,3%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Kia (3795 шт., +32,1%) и Toyota (3675 шт., +55,9%).

Автомобили этих (и других) марок можно найти и в России – в салонах проверенных дилеров.

Фото: SMMT