ТОП-10 китайских автомобилей, которые покупают россияне

Кроссовер Haval Jolion, появившийся на российском рынке прошлым летом, по итогам первых двух месяцев 2022 года завоевал звание самой популярной модели среди китайских автомобилей. Это выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», рассмотрев итоги рынка новых легковых машин*.

За январь – февраль Haval Jolion был куплен в количестве 2766 единиц, что является лучшим результатом среди всех новых «китайцев». На втором месте находится кроссовер Chery Tiggo 7 PRO, который разошелся тиражом в 2 292 экземпляра. На третьей и четвертой позициях этого рейтинга располагаются еще два представителя марки Chery – Tiggo 4 и Tiggo 8 (с учетом Tiggo 8 PRO), с результатами 1756 и 1704 шт. соответственно. В пятерку лидеров попадает и Haval F7, объем рынка которого составил 1609 автомобилей.

Порог в тысячу купленных экземпляров также перешагнули Geely Coolray (1373 шт.) и Haval F7x (1139 шт.). На восьмой позиции находится Geely Atlas Pro (959 шт.), на девятой – Geely Tugella (637 шт.). А замыкает ТОП-10 самых популярных «китайцев» российского рынка по итогам двух месяцев нынешнего года модель EXEED TXL с результатом 621 автомобиль.

Отметим, что всего за этот период россияне приобрели 17,5 тыс. новых легковых автомобилей, представляющих КНР. Это на 72% больше, чем в январе – феврале 2021 года.

Об отношении российских автовладельцев к китайским машинам, степени удовлетворенности работой их дилеров и прочих нюансах можно узнать в специальном отчете «Рынок китайских легковых автомобилей в России. Тенденции и потребительская оценка», подготовленном агентством «АВТОСТАТ».

* На основе данных АО «Электронный паспорт».

Фото: Haval