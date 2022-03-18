«Автотор» продолжает подготовку к производству электромобилей

Калининградский завод «Автотор», Минпромторг РФ, госкорпорация «Росатом» и правительство Калининградской области 17 марта подписали соглашение о взаимодействии в области развития экологического транспорта на территории региона. В соответствии с документом стороны договорились направить совместные усилия на организацию и развитие производства электромобилей и отечественных тяговых аккумуляторных батарей, модулей и ячеек на базе современных интеллектуальных технологий на территории Калининградской области, сообщает пресс-служба «Автотора».

Правительство Калининградской области будет содействовать созданию зарядной инфраструктуры, увеличению доли электрического пассажирского транспорта и улучшению инвестиционного климата региона – в планах повысить количество приобретаемых в регионе электромобилей и других транспортных средств с низкоуглеродным следом до 50%.

В свою очередь, «Росатом» в лице компании-интегратора по системам накопления энергии ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») планирует построить в Калининградской области завод по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей. Завод общей мощностью выпускаемых устройств около 4 ГВт*ч в год начнет работу в 2025 году и обеспечит потребности российских автопроизводителей в тяговых батареях. Литий-ионные батареи российского предприятия найдут применение в электробусах, электромобилях, спецтехнике, также предприятие будет производить стационарные системы накопления энергии, применяемые в электросетевом комплексе и на промышленных предприятиях для обеспечения бесперебойного питания и покрытия пиков нагрузки.

«Автотор» намерен организовать выпуск в России электромобилей с использованием батарей производства «РЭНЕРА». Реализация планируется в три этапа: начало 2024 года – запуск производства и выпуск пилотной партии, освоение производства зарядных станций, до 2025 года – расширение модельного ряда выпускаемого электротранспорта, локализации его компонентов, до 2030 года – увеличение объема производства электромобилей и их локализация.

Как отмечается, соглашениe тесно связанно с реализацией Концепции по развитию производства и использования электротранспорта в России до 2030 года. По словам генерального директора «Автотор Холдинга» Александра Сорокина, доступность применения локализованной аккумуляторной батареи – один из стратегически важных факторов, определяющих перспективы инвестиционного проекта «Автотора» по производству электромобилей и ускоренного внедрения электромобилей в России в целом. Подписанное соглашение направлено на импортозамещение, повышение экономической эффективности при создании высоколокализованной конкурентоспособной продукции российского производства и отвечает приоритетам развития производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ.

Во сколько обходится содержание легкового автомобиля в России – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: «Автотор»