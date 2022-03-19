Российские продажи Chery в феврале 2022 года выросли на 45%

Российские дилеры Chery в феврале реализовали 2907 автомобилей, что на 45% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых двух месяцев 2022 года продажи Chery в России увеличились на 46% и составили 5727 машин, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Chery на российском рынке в феврале стал кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, на котором остановили свой выбор 1387 покупателей (+32%). В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском авторынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ». Стоит также отметить, что в феврале российские дилеры Chery начали продажи обновленного семиместного кроссовера Tiggo 8.

Между тем, компания «Чери Автомобили Рус», дистрибьютор автомобилей марок Chery и EXEED, скорректировала ценовую политику. В настоящее время компания активно ведет переговоры с банками-партнерами о возобновлении или разработке новых программ, нацеленных на предоставление выгодных кредитных условий клиентам.

Полный список дилеров Chery (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Chery