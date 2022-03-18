Mitsubishi представит три новые модели на автосалоне в Бангкоке

Компания Mitsubishi на международном автосалоне в Бангкоке представит новый кроссвэн Xpander и две новые специальные версии Ralliart – Triton Ralliart (Double-Cab) и Mirage Ralliart.

Внешний вид нового Xpander, чья премьера впервые состоялась в Индонезии в ноябре 2021 года, отличают Т-образный дизайн передних фар и 17-дюймовые колеса, доступные в топовой версии, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Передний свес кроссвэна увеличен на 75 мм, а задний – на 45 мм. Кроме того, высота автомобиля была увеличена на 15-20 мм, что обеспечило дорожный просвет в 220-225 мм и улучшило внедорожные характеристики модели. Что касается интерьера, в отделке приборной панели появились горизонтальные линии. Изменения также коснулись рулевого колеса, которое приобрело более спортивный и мощный внешний вид, а размер и форма стали еще более удобными. Кроме того, в отделке подлокотников и дверей были добавлены мягкие накладки из синтетической кожи, а данные системы кондиционирования для удобства отображаются на ЖК-дисплее с обновленным графическим дизайном. Новый Xpander также получил высокоэффективный вариатор, обеспечивающий сниженный расход топлива. Кроме того, автомобиль оснащен электрическим стояночным тормозом c функцией autohold, были пересмотрены и улучшены настройки подвески.

Triton Ralliart (Double-Cab) и Mirage Ralliart – новые специальные версии Ralliart, которые оснащены специальными аксессуарами, включая боковые наклейки с красными, серебряными и черными полосами и красные брызговики, отсылающие к историческим раллийным автомобилям, а также другими аксессуарами с логотипом Ralliart.

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Фото: Mitsubishi