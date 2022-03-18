КАМАЗ продолжает выпуск грузовиков поколения К4 и К5

КАМАЗ продолжает производство автомобилей поколения К4 и К5, несмотря на остановку поставок импортных компонентов. Так, в марте в общей сложности будет выпущено 537 автомобилей нового модельного ряда, в том числе 315 единиц поколения К4 и 222 – поколения К5. План на апрель по сборке К4 и К5 определен в количестве 125 единиц, в том числе 55 тягачей КАМАЗ-54901. В мае планируется производство 214 автомобилей поколения К4, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Как отмечается, автомобили КАМАЗ нового модельного ряда востребованы на российском рынке, и продолжается их отгрузка в дилерскую сеть, однако лимитирующим фактором производства пока является складской запас комплектующих. Поэтому сегодня основные усилия компании направлены на локализацию импортных комплектующих и работу с альтернативными российскими поставщиками.

Как заявил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, задача предприятия – с января 2023 года приступить к сборке автомобилей К5 уже без участия иностранных партнеров. Начальный объем выпускаемых грузовиков будет небольшим, но отказываться от перспективной линейки автомобилей, в разработку которой вложено много средств и времени, в компании не планируют.

Под восстановление производства грузовиков новейшего поколения К5 составлена дорожная карта. Сложности с иностранными партнерами в условиях санкций обеспечили дополнительную загрузку собственных мощностей КАМАЗа. За короткое время работы в новых условиях менеджмент КАМАЗа определился с загрузкой как заводов технологической цепочки, так и с перспективами дочерних производств. Программа оперативного возврата к сборке грузовиков поколения К5 на КАМАЗе сформирована. Служба развития в настоящее время прорабатывает детали этого процесса.

Кроме того, сегодня топ-менеджментом компании предпринимается ряд мер по организации поставок комплектующих для линейки К4, чтобы сборка этих востребованных на рынке автомобилей на конвейере КАМАЗа была продолжена как минимум до конца текущего года.

Напомним, автомобили нового поколения К5 КАМАЗ запустил в производство в 2019 году. Флагманом линейки К5 стал магистральный тягач КАМАЗ-54901. В новейшей линейке автомобилей поколения К5 присутствуют магистральные тягачи, транспортные автомобили, тяжёлые самосвалы полной массой до 50 тонн, полноприводные автомобили с односкатной ошиновкой и среднетоннажные автомобили полной массой до 18 тонн. Эти грузовики отличает применение нового двигателя, кабины, оригинальной электронной архитектуры, что позволяет дополнить продукт множеством мобильных сервисов.

Что касается автомобилей К4, первая модель этой линейки была освоена компанией и выведена на рынок в 2013 году. Флагманом стал тягач КАМАЗ-5490, который и сегодня остается одной из наиболее популярных моделей КАМАЗа. В последующем, год за годом в компании успешно осваивали очередные модели поколения К4, развивая перспективную линейку. Так, с 2014 по 2017 годы в продаже появились тягачи КАМАЗ-65206 и 65207, грузовики КАМАЗ-65806, КАМАЗ-65208, а также модели с индексами 6520, 65201, 6580, 65801, 65802, 65209 и др. В общей сложности в этот период КАМАЗ вывел на рынок 13 моделей нового ряда и их различные комплектации.

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Фото: КАМАЗ