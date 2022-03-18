Если у вас есть миллион, вам «светят» только «Гранта» и «Нива»

Стремительный рост цен на новые автомобили, который пришелся на первую половину марта, привел к тому, что на российском рынке практически не осталось моделей стоимость до 1 млн рублей. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что с этой суммой денег можно рассчитывать только на новую LADA Granta и Niva Legend.

Именно автомобили этих семейств еще можно приобрести, имея в кармане миллион рублей. Причем у 3- и 5-дверных внедорожников LADA Niva Legend все комплектации укладываются в данный порог. А вот у «Гранты» три комплектации чуть-чуть переваливают за него. Речь идет о «люксовых» версиях хэтчбека, лифтбека и универсала, оснащенных «автоматом» Jatco – их стоимость составляет 1 001 800, 1 004 800 и 1 008 800 рублей соответственно.

При этом до начала марта россияне в пределах 1 млн рублей могли рассчитывать не только на часть комплектаций автомобилей семейств LADA Vesta, XRAY, Largus и Niva Travel, но и на Renault Logan, Sandero и Kia Picanto. Также в этот перечень попадали и бюджетные модели Chevrolet (Cobalt, Nexia, Spark), но прием заявок на них был прекращен еще в конце прошлого года, а информация о ценах на официальном сайте в настоящее время отсутствует.

Напомним, что в первой половине марта новые автомобили в России подорожали в среднем на 20 – 30%. О том, какие именно марки и модели вошли в этот список, подробно написано здесь.

Фото: АВТОСТАТ