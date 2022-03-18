Итальянский производитель шин Pirelli прекращает инвестиции в Россию. Работа заводов в России будет постепенно ограничиваться теми видами деятельности, которые необходимы для обеспечения выплаты заработной платы и социальных услуг для сотрудников. На предприятия Pirelli в Кирове и Воронеже приходится около 10% мирового объема шин компании, пишет газета «Коммерсант».

Напомним, совместное предприятие Pirelli и госкорпорации «Ростех» в декабре 2011 года приобрело Кировский шинный завод у холдинга «Сибур», его производственная мощность составляет около 6 млн шин в год. В феврале 2012-го СП был приобретен Воронежский шинный завод, который нацелен на производство премиальных шин Pirelli. Объем производства – 2 млн шин в год, при этом мощности завода позволяют увеличить объем производства при благоприятной рыночной конъюнктуре. С момента приобретения обоих предприятий началось внедрение новых технологий, была пересмотрена организация рабочих процессов в области логистики, контроля качества, производства, обеспечив тем самым соответствие выпускаемой продукции высоким стандартам Pirelli.

Общий объем инвестиций Pirelli в России превышает 470 млн евро: 222 млн уже вложено в приобретение активов совместным предприятием, более 250 млн евро направлено на модернизацию и развитие двух заводов. Оба предприятия обеспечивают работой более 2500 человек.

Самая актуальная информация по теме выбора и оценки качества зимних шин российскими автовладельцами содержится в маркетинговом отчете «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2021. Зимние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев. Пятая волна».

Фото: Pirelli