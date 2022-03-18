Названы сроки появления внедорожника Aurus Komendant

Компания «Аурус» продолжает подготовку к серийному производству внедорожника Aurus Komendant согласно утвержденному графику. Премьера этой модели, как и планировалось ранее, состоится в течение 2022 года, а производство будет запущено в конце текущего года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе компании «Аурус».

Напомним, ранее Росстандарт выдал Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на российский внедорожник Aurus Komendant. Как следует из документа, габаритные длина, ширина, высота Aurus Komendant составляют 5380, 2004 и 1820 мм соответственно, колесная база равна 3100 мм, колея передних и задних колес – 1700 мм. Компоновка салона – только четырехместная, двухрядная (других не предусмотрено). На заднем ряду – индивидуальные кресла повышенной комфортности, пишет «Российская газета». В ОТТС прописана одна модификация модели – с постоянным полным приводом. Ее снаряженная масса – 3235 кг, полная – 3495 кг.

Колесная база у «Коменданта» на 200 мм короче, чем у серийного представительского седана Senat, однако в остальном он унифицирован с ним по ходовой части. Это означает, что в конструкции предусмотрено несколько предустановок движения, в т.ч. Auto, Sport, Comfort и Allroad. Дорожный просвет кроссовера – 200 мм.

Предполагается, что полноприводный внедорожник Komendant оснастят такой же гибридной силовой установкой (598 л.с.), которая состоит из 4,4-литрового бензинового двигателя V8, электромотора, аккумуляторной батареи и 9-ступенчатого «автомата».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае 2021-го компания «Аурус» начала на заводе в Елабуге серийное производство автомобилей Aurus. В производственное, логистическое и IT-оборудование и системы предприятия инвестировано порядка 2 млрд рублей. В настоящее время на заводе в Елабуге осуществляется выпуск представительского седана Senat, а в 2022 году к линейке моделей добавится внедорожник Komendant. Новые производственные мощности рассчитаны на выпуск до 5 тыс. автомобилей в год. Ранее автомобили Aurus выпускались в формате мелкой серии на мощностях ФГУП «НАМИ», где в настоящее время продолжается производство спецверсий автомобилей Aurus.

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Фото: Роспатент