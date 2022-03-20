ГАЗ в феврале 2022 года увеличил продажи в России на 17%

Горьковский автозавод в феврале реализовал 3791 легкий коммерческий автомобиль, что на 17% выше показателя годичной давности. По итогам первых двух месяцев 2022 года в нашей стране было продано 6451 автомобиль марки ГАЗ (+21%).

Лидером продаж в прошлом месяце остается «ГАЗель» с показателем 3118 реализованных автомобилей (+9%). Спрос на ГАЗ «Соболь» увеличился на 71% до 673 машин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», линейку коммерческих автомобилей нового поколения «ГАЗель NN», которая на сегодняшний день включает бортовую модификацию, цельнометаллический фургон полной массой 3,5 т, фургон-комби и микроавтобус, в дальнейшем пополнят шасси и различные варианты спецтехники. В результате на базе «ГАЗели NN» будет создан даже более широкий, чем на базе современной платформы «ГАЗель NEXT», модельный ряд легких коммерческих автомобилей полной массой 3,5 и 4,6 т, с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники. В семействе NN появится также легкий коммерческий автомобиль «Соболь NN» полной массой 2,5 т, который был представлен в рамках международной выставки Comtrans 2021.

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Фото: ГАЗ