ГАЗ может перейти на сокращенный режим работы

Горьковский автозавод не исключает перехода на режим 4-дневной рабочей недели на период с 19 мая по 18 ноября 2022 года в связи с возможным падением объемов производства, вызванным проблемами с поставкой ряда комплектующих и нарушением логистических цепочек. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе ГАЗа, отметив, что соответствующий приказ, который выпущен на предприятии, не означает фактический переход на сокращенную рабочую неделю – режим работы в период с мая по ноябрь будет определяться в дальнейшем исходя из текущей ситуации. В компании в антикризисном режиме работает ситуативный штаб, который вводит меры реагирования с учетом ежедневных изменений условий ведения бизнеса и возможных последствий в перспективе.

Горьковский автозавод в феврале реализовал 3791 легкий коммерческий автомобиль, что на 17% выше показателя годичной давности. По итогам первых двух месяцев 2022 года в нашей стране было продано 6451 автомобиль марки ГАЗ (+21%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», линейку коммерческих автомобилей нового поколения «ГАЗель NN», которая на сегодняшний день включает бортовую модификацию, цельнометаллический фургон полной массой 3,5 т, фургон-комби и микроавтобус, в дальнейшем пополнят шасси и различные варианты спецтехники. В результате на базе «ГАЗели NN» будет создан даже более широкий, чем на базе современной платформы «ГАЗель NEXT», модельный ряд легких коммерческих автомобилей полной массой 3,5 и 4,6 т, с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники. В семействе NN появится также легкий коммерческий автомобиль «Соболь NN» полной массой 2,5 т, который был представлен в рамках международной выставки Comtrans 2021.

Фото: ГАЗ