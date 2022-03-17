Peugeot впервые в своей истории вышел на рынок Пакистана

Компания Peugeot впервые в истории своей деятельности выходит на рынок Пакистана – в сотрудничестве с эксклюзивным партнером Lucky Motor Corporation. Начиная работу в этой стране с ее 220-миллионным населением, Peugeot рассчитывает укрепить свое положение на международном рынке, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отмечается, Peugeot станет первым европейским брендом, производимым в Пакистане, где уже состоялась презентация кроссовера Peugeot 2008 местной сборки. В перспективе также рассматривается возможность организации локального производства полностью электрического e-2008. Современный завод по производству автомобилей был построен в Карачи. На начальном этапе французская марка будет представлена в Пакистане 8 дилерскими центрами в шести городах: Исламабад, Лахор, Файсалабад, Сиалкот и Гуджранвала.

По словам генерального директора бренда Peugeot Линды Джексон, укрепление международного присутствия – одна из ключевых задач Peugeot, и рост популярности кроссоверов сегментов B и C в Пакистане открывает перед компанией новые возможности. Кроме того, дополнительным положительным фактором должны стать изменения в законодательстве, направленные на электрификацию и полностью согласующиеся со стратегией бренда Peugeot.

Найти автомобили Peugeot (и других марок) можно и в России – в салонах проверенных дилеров.

Фото: Peugeot