ТОП-10 брендов по импорту легковых автомобилей в январе 2010

По подсчетам аналитиков агентства «АВТОСТАТ», в январе 2010 года в Россию было ввезено 15,2 тысячи легковых автомобилей. Это на 47,8% меньше, чем в январе прошлого года. Лидером января по импорту в абсолютном выражении стала, как и в прошлом году, Toyota с показателем 2305 автомобилей (-56%) по отношению к январю 2008 года). Это единственный бренд, сохранивший свою позицию в ТОП-10 по сравнению с январем прошлого года. На второе место вырвалась Daewoo (1689шт.), поднявшаяся с 10-ой позиции, увеличив свою долю в общем объеме импорта до 11% с показателя 3% в январе прошлого года. На третью строчку стремительно взлетела KIA с показателем 1657 шт. и увеличением доли с 0,63% до 11%. Далее идут Hyundai – 1169 шт., Nissan – 1155 шт., показавшие снижение импорта на 7,7% и 7,6% соответственно. Еще два бренда перешагнули «тысячный» рубеж в январе – это Peugeot (1096 шт.) и Suzuki (1071 шт.) и заняли по 7% от январского импорта.

Заключительные позиции в ТОП-10 заняли Mitsubishi - 847 шт.(+10%), Chevrolet -811 шт.(увеличение в 20 раз) и Ford 486 шт.(-81%). Выдающийся результат Chevrolet объясняется тем фактом, что еще в конце 2008 года под впечатлением о повышении ввозных пошлин компания впрок импортировала автомобили в Россию.

Как отмечают аналитики, положительную динамику импорта за январь показали также бренды Land Rover, Opel, Volvo, Сitroen.