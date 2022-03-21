Cupra выпустит четыре новинки и готовит собственную метавселенную

Испанский спортивный бренд Cupra представил новый план развития под названием Cupra2, согласно которому компания уже в нынешнем году намерена вдвое увеличить продажи автомобилей и дилерскую сеть. Со временем должна удвоиться и товарная линейка, представленная сейчас моделями Ateca, Born, Formentor и Leon. Для этого Cupra готовит четыре новинки, но две из них уже были анонсированы ранее, пишет портал Motor.ru.

Известно, что в 2024 году выйдет электрический кроссовер Tavascan, показанный в виде концепта еще в 2019 году, а через год к нему присоединится компактный хэтчбек в стиле концепта UrbanRebel – тоже на электротяге. О двух других новинках в ходе презентации плана Cupra2 никаких подробностей рассказано не было. Вероятно, новинки появятся ближе к концу текущего десятилетия и, разумеется, также будут оснащаться электрическими силовыми установками, поскольку к 2030 году Cupra планирует полностью отказаться от использования двигателей внутреннего сгорания.

Главной премьерой Cupra нынешнего года станет не автомобиль, а метавселенная: марка запустила виртуальное пространство MetaHype.com для взаимодействия с другими брендами, стартапами, создателями различного контента, стримерами и обычными пользователями, которые могут создавать в ней аватары. Позже компания представит гоночный симулятор Cupra2 Experience, сочетающий возможности реального и виртуального миров. Одним из первых в нем сможет принять участие тот, кто выиграет предстоящие торги за первый созданный маркой NFT.

Фото: Cupra