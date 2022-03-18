Volkswagen представил серийный электроминивэн ID. Buzz

Компания Volkswagen представила серийный электроминивэн ID. Buzz, который выйдет на рынок осенью 2022 годк. Производство новинки будет налажено на заводе в Ганновере, где выпускаются коммерческие модели Volkswagen с двигателями внутреннего сгорания.

Как пишет газета «Коммерсант», ID. Buzz построен на платформе MEB, которую уже используют легковые электромобили Volkswagen Group. По своим габаритам машина близка к прошлому поколению модели Volkswagen Transporter T6. Дизайн ID. Buzz близок к концепт-кару I.D. Buzz 2017 года и отсылает к классическим минивэнам немецкой марки, особенно в версии с опциональной двухцветной окраской кузова.

Электромобиль дебютировал в двух версиях: пассажирской ID. Buzz с 5-местным двухрядным салоном и грузовой ID. Buzz Cargo с отсеком объемом 3,9 кубометра и вместимостью две европалеты. Технически оба варианта одинаковы – новинка доступна пока только с одним 204-сильным электромотором сзади, задним приводом и батареей на 82 кВт-ч с запасом хода до 400 км.

Позднее появятся версии с удлиненной колесной базой, полным приводом, двумя электромоторами и более емким аккумулятором, а также трехрядным салоном в пассажирском варианте электромобиля. По оснащению ID. Buzz близок к легковым моделям линейки ID. – доступны мультимедиа с 12-дюймовым тачскрином и обновлением софта через интернет, предусмотрен протокол Car2X для связи автомобилей и инфраструктуры, а также другой оборудование, включая электронные ассистенты водителя.

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Фото: Volkswagen