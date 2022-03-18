Мировой авторынок в феврале 2022 года остался «в минусе»

Мировой авторынок в феврале снизился на 1,1% до 5 млн 775 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам первых двух месяцев 2022 года реализация автомобилей в мире составила 12 млн 344 тыс. единиц (-1,2%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом месяце остается Китай с показателем 1 млн 716 тыс. машин, что на 24,7% выше показателя годичной давности. В Америке было реализовано 1 млн 047 тыс. автомобилей – на 12% меньше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в феврале составили 832,1 тыс. машин (-7,2%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы снизились на 9,6% до 278,8 тыс. единиц.

В Южной Америке местные дилеры продали 147 тыс. автомобилей, что на 21,6% меньше по сравнению результатом годичной давности. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (351,1 тыс. шт., -17,9%), Корею (120,1 тыс. шт., -0,6%) и Канаду (101 тыс. шт., -12,6%).

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