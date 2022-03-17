Европейские продажи LADA в феврале 2022 года выросли почти в 1,5 раза | АВТОСТАТ

Европейские продажи LADA в феврале 2022 года выросли почти в 1,5 раза

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Европейские продажи LADA в феврале 2022 года выросли почти в 1,5 раза

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По итогам февраля в странах Европейского Союза в общей сложности было реализовано 142 новых автомобиля LADA, что на 47,9% больше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, положительная динамика фиксируется шестой месяц подряд, однако обусловлена она, прежде всего, низкой базой прошлого года. С начала 2022 года реализация автомобилей LADA в Евросоюзе составила 274 единицы, увеличившись на 74,5%, констатируют эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» (по результатам обработки данных АСЕА).

Напомним, весной 2019 года АВТОВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей LADA в Европу. Причиной ухода называлось ужесточение экологических норм: действующий стандарт Euro 6d-TEMP требует серьезных вложений в модернизацию двигателей. Между тем, ранее было объявлено, что бренд LADA вернется на европейский рынок с внедорожником LADA Niva нового поколения, который должен быть представлен в 2024 году.

А вот какие автомобили могут появиться на российском рынке - смотрите в «Календаре новинок».

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазпродажиавторынок европыэкспортlada

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