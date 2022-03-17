Европейский авторынок в феврале 2022 года установил новый антирекорд

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам февраля снизились на 5,3% и составили 718051 машину. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), это худший результат за февраль в истории авторынка, что обусловлено продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства. По итогам первых двух месяцев 2022 года реализация автомобилей в Европе составила 1 млн 456 тыс. 400 единиц (-4,2%).

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за февраль, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 78479 машин (-16,6%). Второе место удерживает Toyota с показателем 54060 автомобилей (+4,8%). Третью строчку занимает Peugeot, реализовавший 50522 машины (-23,4%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Mercedes-Benz (46065 шт., +3%) и BMW (45568 шт., -4,4%).

Найти автомобили этих (и других) марок можно и в России – в салонах проверенных дилеров.