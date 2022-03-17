В первой половине марта новые автомобили подорожали на 20 – 30%

Удорожание новых автомобилей в начале весны составило в среднем от 20% до 30%. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ», рассмотрев итоги соответствующего мониторинга сайта «Цена Авто» за период с 1 по 15 марта 2022 года.

Так, среди автопроизводителей, официально представленных на российском рынке, повышение стоимости машин (легковых и LCV) отмечено у 20-ти. Конечно, у каждой марки продукция подорожала по-разному, но усредненная оценка позволяет судить об удорожании на 20 – 30%. При этом целый ряд брендов (свыше 10-ти) убрали со своих сайтов информацию о ценах.

Те же компании, которые подняли цены на автомобили, сделали это практически на весь модельный ряд. Так, лидер рынка – отечественная LADA – с 1 марта увеличила стоимость своей продукции в среднем на 15%. А уже с 16 марта цены на автомобили LADA выросли еще на 3 – 15% (в зависимости от модели).

Корейские производители в начале марта тоже переписали ценники, в результате чего весь модельный ряд Hyundai стал дороже на 14 – 30%, а Kia – на 10 – 21%. Не остались в стороне и «японцы». К примеру, автомобили Toyota получили ценовую прибавку от 10% до 26%, Nissan – от 29% до 41%, Mitsubishi – от 25% до 35%, Mazda – 22%.

У европейских марок существенный рост цен зафиксирован на продукцию Renault (от 35% до 42%), Peugeot (от 35% до 50%), Citroen (от 27% до 43%) и Opel (от 35% до 50%). А среди «китайцев» этим пока отметились Chery (от 15% до 25%) и EXEED (от 12% до 18%). Также стало известно о намерении компании Haval увеличить стоимость автомобилей на 40 – 50%.

Что касается премиальных брендов, то немецкий BMW поднял цены на свои машины на 8 – 24%, а японский Lexus – на 12 – 24%.

Как отмечают эксперты агентства, стремительный рост цен во многом объясняется последствиями военной спецоперации, которую Россия проводит на Украине (серьезное падение курса рубля, приостановка поставок или производства автомобилей и пр.).

О том, на сколько выросли цены в рублевом выражении, в том числе по каждой модели, подробно расписано здесь.

Фото: Бизнес Кар