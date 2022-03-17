Kia расширит линейку электромобилей

Компания Kia представила обновленную электромобильную стратегию Plan S, обещающую еще больше батарейных новинок.

Согласно новым планам, к 2027 году Kia намерена представить 14 электрических новинок – формально в два раза больше, чем было заявлено год назад, но теперь в это число 14 включены уже имеющиеся батарейные модели, пишет портал «Колеса.ру». К 2030 году глобальные продажи Kia должны составить 4 млн автомобилей в год, из которых 1,2 млн должны прийтись на модели с электрическими силовыми установками. Основные рынки сбыта грядущих электромобилей Kia – это Северная Америка, Европа, Китай и Южная Корея. Россия по понятным причинам в обновленной стратегии развития никак не отражена, хотя ранее было обещано, что в этом году в нашу страну начнутся поставки электрического кроссовера Kia EV6.

Ближайшая очень важная электромобильная премьера для корейской марки – это серийная версия показанного минувшей осенью большого концептуального кроссовера Kia EV9, чей выход на рынок запланирован на 2023 год. Флагманский батарейный SUV сможет набрать первую «сотню» примерно за 5 с и проехать на одной зарядке 540 км. EV9 станет первой моделью Kia с бортовой электроникой нового поколения с обновляемым «по воздуху» программным обеспечением. Также на EV9 дебютирует автопилот AutoMode предположительно третьего уровня, который позволит водителю в определенных условиях не следить за дорогой.

В числе дальнейших батарейных новинок будут некий бюджетный электромобиль для развивающихся рынков и два пикапа, но никаких подробностей о них пока нет. Кроме того, заявлено, что в линейке Kia появятся новые спортивные электрические модели с литерами GT. Пока что версия GT есть только у вышеупомянутого кроссовера EV6: два электромотора (по одному на каждую ось) выдают совокупно 430 кВт (585 л.с.) и 740 Нм. До 100 км/ч Kia EV6 GT может разогнаться за 3,5 с, максимальная скорость – 260 км/ч.

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Фото: Kia