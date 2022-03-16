Geely начала испытания кроссовера Atlas нового поколения

Компания Geely ведет разработку и дорожные испытания кроссовера Atlas следующего поколения, который пока носит кодовое обозначение FX11. Об этом свидетельствуют опубликованные в соцсетях шпионские фотографии тестовых прототипов новой модели.

Как пишет портал «Китайские автомобили», несмотря на камуфляж, можно предположить, что следующий Geely Atlas позаимствует некоторые дизайнерские решения у флагманского кроссовер KX11, который в 2022 году должен появиться в России под названием Monjaro. Что касается салона, то его выполнят в стиле интерьера модели Tugella, от которой «Атласу» достанется схожий селектор трансмиссии, рулевое колесо, спортивные сиденья с выраженной боковой поддержкой и другие элементы.

С Monjaro и Tugella следующий Geely Atlas будет роднить и техническая составляющая: кроссовер создадут на модульной платформе CMA, разработанной Geely совместно с Volvo. На этой же «тележке» построены китайская Tugella и шведский XC40. Согласно внутренней документации, новый Geely Atlas получит гибридную установку, как у Monjaro, но, скорее всего, у него будут и бензиновые версии.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам февраля 2022 года самой продаваемой моделью Geely на российском рынке впервые стал новый кроссовер Atlas Pro. Напомним, эта модель появилась в нашей стране в сентябре прошлого года и стала первым автомобилем в массовом сегменте с технологией «мягкого гибрида», а с января 2022 года Geely Atlas Pro получил на российском рынке новую доступную модификацию с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 177 л.с., 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

Между тем, в феврале компания Geely завершила сертификацию в России нового среднеразмерного кроссовера Monjaro, который впервые был представлен на Шанхайском автосалоне 2021 под рабочим обозначением KX-11, а на рынке Китая продается под названием Xingyue L. Как сообщалось ранее, продажи новинки начнутся в России во второй половине 2022 года. С этой моделью Geely впервые войдет в сегмент D-SUV на российском рынке.

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