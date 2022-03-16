BMW и Volkswagen остановили заводы в Европе

Автомобильные заводы в Европе начали останавливаться на фоне ситуации на Украине из-за нехватки обязательного компонента – жгута проводов. На долю республики приходится пятая часть всех поставок жгутов для европейского производства, пишет газета Financial Times.

Главная проблема заключается в том, что без данной детали нельзя даже начать сборку автомобиля. Кроме того, жгуты изготавливают под конкретную модель, где имеют значение даже небольшие отклонения в размерах. Таким образом, дешевизна производства не играет значения, и найти альтернативных поставщиков данных компонентов в другом регионе быстро невозможно. На данный момент больше всего пострадали BMW и Volkswagen, сообщает портал Lenta.ru. Напомним, эти производители уже остановили производство своих автомобилей на территории России.

По мнению генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, обострившаяся ситуация на Украине и введенные против России санкции ввели мировую автомобильную промышленность в стагнацию, так как волатильность курсов валют и перебои в логистических цепочках пока не позволяют определить возможные объемы выпуска новых машин, соответственно, и цену на них с учетом роста стоимости сырья, комплектующих, ограничений в поставах.

«Данная ситуация, а также решение некоторых зарубежных автопроизводителей покинуть российский рынок, может сократить продажи новых машин по итогам года на 25% в случае, если долю европейских и японских марок не займут китайские и корейские производители. Подобная ситуация уже складывалась в 2014 году после крымских событий. Тогда автоконцерны не смогли полностью отказаться от продаж новых машин в России, а некоторые спустя несколько лет даже увеличили свои доли присутствия на нашем рынке. Думаю, в 2022 – 2023 году нас ждет аналогичный сценарий», – говорит Денис Мигаль.

Подробнее о том, есть ли замена автомобильным маркам, которые могут покинуть Россию, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: BMW