Продажи премиальных автомобилей в феврале 2022 года снизились на 14%

В последний зимний месяц россияне стали обладателями 9,6 тыс. новых премиальных машин. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки соответствующей информации*, это на 14% меньше, чем в феврале 2021 года.

Верхние строчки рейтинга премиум-марок занимает «большая немецкая тройка». Лидирует здесь BMW – в прошлом месяце жители РФ приобрели 2830 автомобилей баварского бренда (-24% к февралю 2021-го). Второе место сохранил Mercedes-Benz (2497 шт.; -10%), на третьей позиции расположился Audi (894 шт.; -41%).

Немного отстает от них японский бренд Lexus – в феврале его результат составил 881 купленный автомобиль, показав падение на 32%. Замыкает ТОП-5 российского премиум-сегмента на этот раз шведский Volvo, показатель которого составил 679 единиц, что на 33% больше, чем год назад.

Кстати, наряду с Volvo рыночный рост отмечен еще у Genesis (в 5,8 раза), Infiniti (+49%), MINI (+7%) и Jaguar (+22%). У всех остальных премиальных брендов в феврале 2022 года зафиксировано падение, а самым сильным оно оказалось у американского Cadillac (-45%).

Какие из автомобилей премиум-сегмента имеют лучшую остаточную стоимость – читайте здесь.

* На основе данных АО «Электронный паспорт».

Фото: Бизнес Кар