Перечень обязательных пунктов при техосмотре автомобиля сократили на треть

Тема техосмотров для автомобилей в РФ несколько последних лет активно муссируется в обществе, подогреваемая то слухами, просочившимися в СМИ из разных министерств и ведомств, то очередной порцией официальных изменений, принятых депутатами и Правительством РФ. Она уже набила оскомину: многие готовящиеся изменения в этом вопросе даже не успевали дойти до конкретных потребителей, как уже признавались недействительными.

15 марта 2022 года в очередной раз правительство приняло новую порцию поправок в отношении техосмотров транспортных средств, которые должны вступить в силу через полгода, 1 сентября. И заставили автолюбителей снова спорить о логике законодателей. Основной предмет для обсуждения - число обязательных процедур, которые должен выполнить оператор техосмотра для выдачи диагностической карты, с 1 сентября 2022 года снизится примерно на треть. На нас не угодишь: раньше мы возмущались слишком большим их количеством (82 пункта!), теперь, глядя на оставшиеся 55, считаем, что от некоторых отказываться было неразумно.

По новому перечню, например, оператор не будет тратить время, чтобы проверить наличие в автомобиле аптечки и огнетушителя, знака аварийной остановки - что в общем-то логично, на подтверждение исправности машины они не влияют, а возить их с собой мы просто обязаны, согласно Правилам дорожного движения. Но оператор теперь также не станет фиксировать показатель «каплепадения масел и рабочих жидкостей», уровень шума работы выпускной системы, не запишет в неисправности неспособность стеклоомывателя подавать жидкость на лобовое стекло. Он даже не обязан будет обращать внимание на коррозию тормозных трубок. Все это входило в прежние 82 пункта, а теперь нет. Но появилось новое. Так, проверяя работу двигателя, теперь на станции будут оценивать работу «подсоса воздуха» или утечку выхлопных газов в обход «системы выпуска».

Постановление N 306 о внесении поправок уже опубликовано и имеет законную силу. Будем выполнять. Если, конечно, до 1 сентября 2022 года законотворцы не надумают в очередной раз улучшить процедуру и снова пересмотреть требования.

Напомним, после долгих дебатов о нужности и ненужности техосмотра для частного легкового транспорта, в конце декабря 2021 года для огромной категории автовладельцев-физлиц его обязательность отменили. А теперь, видимо, ищут новые механизмы, как загрузить (но не перегрузить) работой и оборудованием пункты, предназначенные для выдачи официальных диагностических карт. О том, как с помощью инспекторов ГИБДД законотворцы хотят заставить автовладельцев следить за исправностью своих транспортных средств и при этом опять же догрузить пункты ТО дополнительной клиентурой с помощью «внеочередных техосмотров» – «АВТОСТАТ» рассказывал ранее.

Во сколько обходится содержание автомобиля – можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».