КАМАЗ намерен полностью локализовать производство грузовиков К5

КАМАЗ ставит перед собой задачу с января 2023 года приступить к сборке автомобилей К5 уже без участия иностранных партнеров. Начальный объем выпускаемых грузовиков будет небольшим, но отказываться от перспективной линейки автомобилей, в разработку которой вложено много средств и времени, в компании не планируют, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Как отметил первый заместитель генерального директора КАМАЗа – исполнительный директор Юрий Герасимов, на сегодняшний день все силы направлены на локализацию новейшего поколения и его флагмана – тягача КАМАЗ-54901. По его словам, под восстановление производства грузовиков поколения К5 практически составлена дорожная карта. Сложности с иностранными партнерами обеспечили дополнительную загрузку собственных мощностей КАМАЗа, и его дочерние предприятия в других регионах тоже обеспечены заказами. Сборка автомобилей К5 продолжается и в марте, и на апрель есть план, но небольшой – ограниченный складскими запасами комплектующих.

Напомним, в связи с остановкой поставок комплектующих из Европы КАМАЗ корректирует производственный план на ближайшие месяцы. По словам Юрия Герасимова, основную массу составят грузовики поколения К3 класса «Евро-5». Темп сборки автомобилей К5 временно снизится в пользу поколения К3, хотя в целом перспективы поставок комплектующих с учетом планов по локализации довольно стабильны. Что касается линейки К4, КАМАЗ досрочно завершает сборку этих грузовиков, для которых текущий год изначально должен стать последним согласно стратегии развития компании.

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Фото: КАМАЗ