Michelin приостановил производство и поставки шин в Россию

Компания Michelin с 14 марта временно приостановила производство шин на заводе в подмосковном Давыдово, а также ввоз новой продукции в Россию. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Мишлен в Восточно-Европейском регионе, добавив, что данное решение принято с учетом ограничений операционной деятельности, вызванных трудностями с поставками сырья и полуфабрикатов, нарушенных финансовых потоков и волатильности обмена курсов.

«В текущем непростом и сложно прогнозируемом контексте приоритет для Michelin – оказать поддержку всем сотрудникам, затронутым данным кризисом. В настоящий момент штат и заработная плата сотрудников сохранены в полном объеме. О дальнейших планах будет сообщено дополнительно в зависимости от развития ситуации», – заявили в пресс-службе Michelin.

В Восточно-Европейском регионе компания Michelin представлена с 1997 года. В 2004 году был открыт завод Мишлен по производству легковых шин в деревне Давыдово (Орехово-Зуевский район, Московская область). Сегодня в подразделении компании Мишлен в Восточно-Европейском регионе работает около 1000 человек.

Напомним, компания Bridgestone ранее также объявила о приостановке производства и поставок шин в Россию, а также будущих инвестиций до дальнейшего уведомления. Предприятие в Ульяновске приостановит работу с 18 марта 2022 года в связи с проблемами, вызванными перебоями в цепочке поставок и логистике, волатильностью национальной и иностранной валют, которые серьезно сказываются на возможности обеспечить стабильное производство в России. В настоящее время компания продолжит оказывать поддержку своим 1100 сотрудникам во всех подразделениях и будет выплачивать заработную плату. Поскольку ситуация продолжает развиваться, глобальное и региональное руководство Bridgestone будет внимательно следить за изменениями и при необходимости гибко адаптировать планы.

Кроме того, калужский завод Continental временно приостановил производство шин на неопределенный срок в связи с тем, что на складах скопились большие запасы готовой продукции, произведенной ранее для поставки на экспорт. «Сейчас мы ищем возможность реализовать эту продукцию российским покупателям, а также работаем над переориентацией производства на отечественный рынок. Количество готовой продукции на наших складах позволяет выполнять обязательства перед нашими российскими клиентами по имеющимся заказам в полном объеме. При увеличении спроса на продукцию завода производство будет возобновлено», – рассказали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «Континентал Калуга».

Самая актуальная информация по теме выбора и оценки качества зимних шин российскими автовладельцами содержится в маркетинговом отчете «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2021. Зимние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев. Пятая волна».

Фото: Michelin