АВТОВАЗ повысил цены на модели LADA второй раз с начала месяца

АВТОВАЗ сегодня объявил об очередном повышении рекомендуемых розничных цен на все модели LADA – прибавка составила от 42 тысяч до 159 тыс. рублей. Напомним, нынешнее обновление прайс-листов стало уже третьим с начала 2022 года, а в прошлый раз автомобили LADA подорожали две недели назад – с 1 марта, и тогда рост цен составила от 83 тысяч до 247 тыс. рублей. Таким образом, средняя прибавка с начала месяца достигла 28%, пишет портал Motor.ru.

Так, в результате сегодняшнего пересмотра прайс-листов базовая LADA Granta стала дороже на 43 тыс. рублей и теперь стоит от 727,9 тыс. рублей. Флагманская Vesta прибавила в цене 89 тыс. рублей и сегодня предлагается от 1 млн 121 тыс. 900 рублей, причем речь идет о дорестайлинговой модели, а значит Vesta NG с обновленной внешностью и расширенным набором опций окажется еще дороже.

Меньше всего подорожала Niva Legend – цена трехдверного внедорожника в базовой комплектации начинается от 818,9 тыс. рублей, что означает рост на 42 тыс. рублей. Пятидверная Niva Travel отличилась прибавкой в 63 тыс. рублей – новая стоимость этой модели составляет от 1 млн 066 тыс. 900 рублей. Семейство LADA Largus подорожало на 159 тыс. рублей – универсал стоит от 1 млн 235 тыс. 900 рублей. LADA XRAY с сегодняшнего дня доступен у дилеров с ценником от 1 млн 106 тыс. 900 рублей, что на 106 тыс. рублей больше, чем в прежних прайс-листах. Самой дорогой новой «Ладой» осталась Vesta Sport – в максимальной комплектации седан стоит 1 млн 653 тыс. 900 рублей.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОВАЗ