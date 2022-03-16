УАЗ возобновил выпуск автомобилей после двухдневной остановки конвейера

Ульяновский автозавод сегодня возобновил производство автомобилей в обычном режиме, которое было приостановлено 14 - 15 марта для проведения внеплановой инвентаризации. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил руководитель департамента общественных связей УАЗа Константин Сазонов.

По итогам первых двух месяцев 2022 года Ульяновский автозавод реализовал на российском рынке 3009 автомобилей, что на 4% выше показателя годичной давности. В результате доля УАЗа на российском рынке составила 1,5% против 1,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале Ульяновский автозавод начал поставку клиентам специализированных фургонов на базе УАЗ «Профи» c двухрядной пятиместной кабиной.

Автомобили УАЗ (и не только) можно найти в салонах проверенных дилеров.

Фото: УАЗ