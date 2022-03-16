АВТОВАЗ перенесет корпоративный отпуск из-за нехватки комплектующих

АВТОВАЗ в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников, принял решение о переносе единого корпоративного отпуска, запланированного с 25 июля по 14 августа, на период с 4 по 24 апреля 2022 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия, отметив, что данное решение позволит компании накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске с 25 апреля, а также в мае 2022 года.

Напомним, сборочные линии на АВТОВАЗе работают с перебоями с апреля прошлого года. Это происходит, в частности, из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает сложности в работе со своими поставщиками.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 22378 автомобилей LADA – это на 21% меньше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2022 года российские дилеры LADA продали 40423 машины, что на 19% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 19,6% против 23,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Стоит отметить, что в феврале АВТОВАЗ начал продажи внедорожника LADA Niva Travel в специальном черном исполнении [BLACK] и c расширенным набором опций. Стоимость новинки составляет от 1 млн 096 тыс. 900 тыс. рублей. Кроме того, на заводе «LADA Ижевск» стартовало серийное производство LADA Vesta нового поколения.

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Фото: АВТОВАЗ