АВТОВАЗ возобновил производство автомобилей

АВТОВАЗ, который 5 марта приостановил выпуск автомобилей на производственных площадках в Тольятти и Ижевске в связи с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов и с целью недопущения значительного снижения уровня доходов сотрудников компании, сегодня возобновил работу сборочных линий Granta и Niva. Линия B0 на текущей неделе остается в режиме простоя с выплатой 2/3 среднего заработка. В то же время работники компании могут оформить 18 марта в качестве дня отпуска с полной оплатой, перенесенного с декабря 2022 года, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе АВТОВАЗа.

Завод «LADA Ижевск» продолжает мероприятия по запуску проекта Vesta нового поколения. Персонал, не задействованный в этих процессах, остается в режиме простоя до 18 марта с выплатой 2/3 среднего заработка. В то же время сотрудники компании могут оформить 18 марта в качестве дня отпуска с полной оплатой, перенесенного с декабря 2022 года.

«График работы в последующие дни будет объявлен дополнительно. Компания прилагает максимум усилий для нормализации графика работы на своих заводах в Тольятти и Ижевске», – заявили в пресс-служба АВТОВАЗа.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 22378 автомобилей LADA – это на 21% меньше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2022 года российские дилеры LADA продали 40423 машины, что на 19% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 19,6% против 23,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Стоит отметить, что в феврале АВТОВАЗ начал продажи внедорожника LADA Niva Travel в специальном черном исполнении [BLACK] и c расширенным набором опций. Стоимость новинки составляет от 1 млн 096 тыс. 900 тыс. рублей. Кроме того, на заводе «LADA Ижевск» стартовало серийное производство LADA Vesta нового поколения.

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Фото: АВТОВАЗ